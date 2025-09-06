Superbalita Cebu

Obiena moduwa sa World Championships

Obiena moduwa sa World Championships
AJ Obiena / Hulagway sa Internet
Published on

Ang Filipino pole vaulter nga si Ej Obiena mosalmot sa duha ka dagko nga kompetisyon sa Asya sa dili pa ang the Atletang Ayala World Pole Vault Challenge nga ipahigayon sa Pilipinas karong Septiyembre 21 sa Ayala Triangle, Makati City.

Ang Olympian moapil sa World Athletics Continental Tour sa Beijing, China sa Septiyem­bre 7, dayon sa World Athle­tics Championships sa Septiyembre 13 ngadto 15 didto sa Japan. Human sa duha ka kompetisyon mobalik si Obiena sa Pilipinas para sa Ayala World Pole Vault Challenge.

Sa World Championships, ma­kontra ni Obiena ang top athletes lakip ang world record holder ug Olympic gold medlaist nga si Mondo Duplantis, ug mga elite pole vaulters nga sila Emmanouil Karalis ug Kurtis Marschall. / RSC

