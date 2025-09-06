Obiena moduwa sa World Championships

Ang Filipino pole vaulter nga si Ej Obiena mosalmot sa duha ka dagko nga kompetisyon sa Asya sa dili pa ang the Atletang Ayala World Pole Vault Challenge nga ipahigayon sa Pilipinas karong Septiyembre 21 sa Ayala Triangle, Makati City.
Ang Olympian moapil sa World Athletics Continental Tour sa Beijing, China sa Septiyembre 7, dayon sa World Athletics Championships sa Septiyembre 13 ngadto 15 didto sa Japan. Human sa duha ka kompetisyon mobalik si Obiena sa Pilipinas para sa Ayala World Pole Vault Challenge.
Sa World Championships, makontra ni Obiena ang top athletes lakip ang world record holder ug Olympic gold medlaist nga si Mondo Duplantis, ug mga elite pole vaulters nga sila Emmanouil Karalis ug Kurtis Marschall. / RSC