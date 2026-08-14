Obiena nagpanikad na’ng molupad sa Asian Games

Nanghinaot si Filipino Olympian EJ Obiena nga magpadayon ang maayo niyang kampanya sa kalibotan sa pole vault hilabi na kay nagkaduol na ang Asian Games nga sugdan karong Septiyembre 19, 2026, sa Nagoya, Japan.
Si Obiena bag-ohay lang nakalabni og back-to-back titles sa managlahing mga torneyo sa Germany unya naposte niya ang iyang season-best nga 5.85 meters niadtong Hulyo sa usa ka torneyo sa Spain.
“I’m slowly getting back into it, getting the rhythm of my jumps. I hope it keeps going,” matod ni Obiena sa interbyu sa 24 Oras sa GMA 7 niadtong Huwebes, Agusto 13.
Si Obiena kinsa nagbase na karon sa Greece, nagtuo nga maayo ang iyang desisyon nga moapil sa Emmanouil Karalis team.
“I decided to move here and train with Team Karalis. With that, I think, as you said, I’m having a decent season. I think the decision is working,” dugang ni Obiena.
Gipasabot niya nga nagpanikad na siyang morepresentar og balik sa Pilipinas sa umaabot nga Asian Games diin siya maoy defending champion. / ESL