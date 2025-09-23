Obiena nagplanong di moduwa sa SEAG

Nagkanayon si Filipino Olympian EJ Obiena nga posibleng dili siya mosalmot sa Southeast Asian Games karong Disyembre, 2025, aron paghatag og kahigayunan sa bag-ong henerasyon sa pole vaulters sa Pilipinas nga makarepresentar sa nasod.
Si Obiena, kinsa three-time gold medalist sa SEA Games ug record holder sa Asian, niangkon nga naa gihapon unta sa iyang kalendaryo ang SEA Games apan gusto niyang hatagan og kahigayunan ang iyang mga kababayan ug batan-ong pole vaulters sama nila ni Hokett delos Santos ug Elijah Cole.
“We’re gonna be strategic about it. Right now, it is on the calendar. It is on my plan, but if Hokett can win it and Elijah, I would love to have them really battle it out and have the experience of winning the Southeast Asian Games,” pasabot ni Obiena nga napatik sa www.gmanews.tv.
Sa bag-uhay lang nahuman nga Atletang Ayala World Pole Vault Challenge sa Makati City, diin naka-gold si Obiena, lakip sa mga nagrepresentar sa Pilipinas si Delos Santos.
Gipasabot ni Obiena nga nakadayeg sa gipakita ni Delos Santos apan wala kini nakalabni og medal.
Nagtuo si Obiena nga aduna pa’y kulba si Delos Santos sa pagpakigparang sa nagkadaiyang dekalidad nga pole vaulters lukop kalibutan ug usa kini sa angayang masagubang sa batan-ong pole vaulter. / ESL