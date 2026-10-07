Obiena nagtutok na’g sugod sa LA Olympics

Human sa malampuson niyang pagdepensa sa iyang gold medal sa 2026 Aichi-Nagoya Asian Games sa Japan ning bag-ohay lang, si Filipino pole vault star EJ Obiena nakatutok na’g sugod alang sa mas lisod nga misyon – Olympics.
Ang iyang kalampusan sa 2026 Asian Games maoy naghatag kang Obiena sa iyang ika-10 nga gold medal sa iyang pagsalmot og nagkadaiyang mga kompetisyon sa Europe ug China gikan niadtong Enero.
Alang kang Obiena, dako kaayo kini og ikatabang alang sa iyang tinguha nga maka-qualify alang sa 2028 Los Angeles Olympics.
Giangkon ni Obiena nga lisod ang pag-qualify sa Olympics apan buhaton niya ang tanan niyang makaya.
“It’s going to be a tough qualification. But I believe I’m on the right path, in a better path, let’s say, going to LA. And the first step for that is to qualify,” dugang ni Obiena kinsa nagtinguha nga makaduwa sa Olympics sa ikatulong higayon.
Sa premiro niyang pagsalmot ning labing prestihiyusong kompetisyon niadtong 2020 sa Tokyo, Japan, si Obiena igo lang nahiluna sa ika-11.
Sa ikaduha nga gipahigayon sa Paris France niadtong 2024, si Obiena igo lang nahiluna sa ikaupat. / ESL