Obiena naka-bronze sa Germany event

Gisugdan ni Filipino Olympic pole vaulter EJ Obiena ang indoor season pinaagi sa paglangkat og bronze medal sa 6th ISTAF Indoor Dusseldorf nga gipahigayon sa PSD Bank Dome sa Germany ning bag-uhay lang.
Ang four-time Southeast Asian Games gold medalist naka-clear og 5.65m sa iyang ikaduhang pagsuway una kini nakamugna og tulo ka fouls sa 5.70m.
Nagkanayon si Obiena, kinsa bag-uhay lang naalim gikan sa spinal injury, nga mas himsog na siya ning higayuna.
Si Obiena kanhi world No. 2 apan natagak kini sa world No. 11 sa kasamtangan. / ESL