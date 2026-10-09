Obiena nakabalik sa world top 10

Nakasulod pagbalik si Filipino Olympian pole vaulter EJ Obiena sa top 10 sa men’s pole vault world ranking.

Base sa labing ulahing gawas nga rankings sa World Athletics, si Obeina nibalik sa No. 10, sama nga posisyon nga iyang naabot niadtong Septiyembre 29, 2026.

“Crawled my way back to the Top 10 in the world (globe emoji),” tipik sa post ni

Obiena sa social media nga napatik sa www.gmanews.tv.

Ang labing taas nga naabot ni Obiena sa world rankings mao ang No. 2 nga nahitabo niadtong Hulyo 2023. / ESL