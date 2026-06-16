Obiena nakalabni’g silver sa Germany

Gisugdan ni Filipino pole vault star EJ Obiena ang iyang kampanya sa 2026 outdoor season pinaagi sa paglabni og silver medal sa Flight Circus Düsseldorf niadtong Dominggo, Hunyo 14, 2026, oras sa Germany.
Human sa duka ka pagsuway, naka-clear ang 30 anyos nga si Obiena sa 5.74 meters, ikaduha sunod sa nahimo ni American Chris Nilsen of USA, kinsa naka-clear og 5.83 aron angkunon ang gold medal.
Si Obiena, kinsa two-time Olympian, nisuway sa pag-clear sa 5.83 ug 5.9 aron unta makuha ang bulawan apan wala kini niya nahimo. / ESL