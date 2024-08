Obiena nangayo og pasaylo

Nangayo og pasaylo si Filipino pole vaulter EJ Obiena sa iyang mga kababayan nga wala siya nakalabni og medalya sa iyang kampanya sa 2024 Paris Olympics.

Si Obiena, kinsa mao unta ang world no. 2, igo lang nahiluna sa ikaupat sa finals human siya napakyas paglimpyo sa 5.90 meters, nga sama sa gitas-on nga nalimpyo sa bronze medal winner nga si Emmanouil Karalis sa Greece.

“I am heartbroken that a single failure cost me and cost a nation I so deeply love—the podium,” tipik sa post ni Obiena sa social media.

“I apologise for this outcome; such is life as the world of competitive sports can be exhilarating at times, and painful at others.Hinuon, gitataw ni Obiena nga mapasigarbuon lang gihapon siya tungod kay gihatag niya ang iyang tanan nga makaya gikan sa pagpangandam hangtod na sa aktuwal nga kombati ning prestihiyusong kompetisyon. / ESL