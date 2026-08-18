Obiena padayon sa paglupad

Padayon ang paglupad ni Filipino pole vault star EJ Obiena ug nakalabni na sab kini og laing gold medal, ning higayuna sa 2026 Golden Sand sa Poland niadtong Lunes sa gabii, Agusto 17, 2026.
Si Obiena kinsa usa ka Olympian, naka-clear og season-best 5.91 meters sa iyang labing unang pagsuway sa 5.90 meters o labaw pa nga gitas-on gikan niadtong 2024.
Niini, naangkon ni Obiena ang iyang ikatulong gold medal sa season ug nakaposte siya og bag-ong rekord ning maong kompetisyon.
Katapusang naka-clear og insakto 5.90 meters si Obiena niadtong 2024 Paris Olympics, apan igo lang kini nagpahiluna kaniya sa ikaupat nga puwesto.
Ang nahimo karon ni Obiena usa ka dakong umento sa labing taas niyang naabot sa miaging tuig nga 5.80 meters nga iyang nahimo sa iyang paglangkat og gold medal sa Atletang Ayala World Pole Vault Challenge sa Makati City.
Dili pa lang dugay, si Obiena nakalanglat og back-to-back gold medals sa duha ka torneyo sa Germany. / ESL