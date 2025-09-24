Obiena, pipila ka langyaw nga pole vaulters nagbakasyon sa Palawan

Pipila ka mga adlaw human sa ilang kampanya sa bag-uhay lang nahuman nga Atletang Ayala World Pole Vault Challenge sa Ayala Triangle Gardens sa Makati City, si Filipino Olympian EJ Obiena ug ang ubang nanag-unag pole vaulters lukop kalibutan nagbakasyon sa Palawan.
Si American vaulter Austin Miller nag-share dayon sa social media og mga hulagway sa ilang paglulinghayaw sa matahom nga isla ning Miyerkules, Septiyembre 24, 2025.
Lakip sa nasigpatan sa mga hulagway mao ang kababayan ni Miller nga si Matt Ludwig, Menno Vloon sa Netherlands, Oleg Zernikel sa Germany, Thibaut Collet sa France, Ben Broeders sa Belgium ug Obiena.
“Loving our time here in the Philippines! Thanks for all the hospitality so far,” mensahe ni Miller sa iyang caption, nga napatik sa www.gmanews.tv.
Si Obiena, kinsa maoy numero unong pole vaulter sa Pilipinas, maoy nakalabni sa gold medal sa labing dakong pole vault competition nga napahigayon sa Pilipinas human siya naka-clear og 5.80 meters.