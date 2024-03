Obiena, tirada ang podium sa Scotland

Tinguha ni Filipino pole vault champion EJ Obiena ang luna sa podium sa iyang pag-arangkada sa 2024 World Athletics Indoor Championships sa Glasgow, Scotland.

Makigtigi ang world No. 2 ug national record holder nga si Obiena sa mga fellow Olympians sa alas 3 sa kaadlawon, Marso 4, 2024 (PH time).

Ang torneyo maoy isip preview kang Obiena sa umaabot nga Pa­ris Olympics kay mosalmot man ang unom ka Olympians sa world championships.

Nag-una sa mga competitor si world No. 1 Armand “Mondo” Duplantis sa Sweden. Tirada niini nga depensahan ang iyang titulo nga gidaug sa Belgrade, Serbia.

Lakip sa lineup si world No. 3 Chris Nilsen sa United States, ug ang Paris Olympic Games qualifiers nga sila Thibaut Collet sa France, Kurtis Marschall sa Australia, Menno Vloon sa Netherlands, Piotr Lisek sa Poland, Ersu Sasma sa Turkey, ug Emmanouil Karalis sa Greece.

Apil pud sa nagtinguha sa titulo sila si world No. 5 Sam Kendricks, world No. 8 Ben Broeders sa Belgium, world No. 22 Robert Sobera sa Poland ug world No. 22 Austin Miller sa US. /RSC