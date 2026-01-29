Obiena, Vloon nagbahin sa gold medal

Nakalabni og gold medal si Filipino Olympic pole vaulter EJ Obiena sa International Springer-Meeting kagahapon, Huwebes, Enero 29, 2026 (PH time), Lausitz Arena sa Cottbus, Germany.
Apan ning higayuna, adunay nakigbahin ni Obiena sa bulawan ug kini mao si Menno Vloon sa Netherlands.
Sila si Obiena ug Vloon parehong naka-clear og 5.77m sa ikaduha nilang pagsuway ug basi sa website sa kompetisyon, usa ka jump-off unta ang modesisyon kon kinsa ang mananaog.
Nakahukom ang organizers nga ideklara nga parehong mananaog sila si Obiena ug Vloon dihang pareho silang napakyas pag-clear sa 5.84m..
Mao kini ang labing unang higayon sa Cottbus nga duha ka mga atleta ang nagbahin sa gold medal.
"First win of the season with a new season’s best of 5.77m. Brick by brick we build. Thank you @springermeeting_cottbus and the amazing crowd for making this evening one to remember," mensahe ni Obiena sa iyang Instagram account.
Sa sayong bahin ning semanaha, si Obiena naka-bronze sa laing kompetisyon sa Germany nga mao ang 6th ISTAF Indoor Dusseldorf. / ESL