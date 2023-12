Obispo sa Dipolog bag-ong pangu sa komisyon sa CBCP

Natudlo nga bag-ong tsirman sa Episcopal Commission on the Laity (Ecla) sa Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) si Bishop Severo Caermare sa Diocese sa Dipolog City.

Sa report sa CBCP News, si Caermare mao na ang niasumir sa pagka chairman sa CBCP-ECLA human ang kanhing pangulo, Tarlac Bishop Enrique Macaraeg, nitaliwan niadtong Oktubre.

“The 54-year-old took over the chairmanship of the CBCP-Eclla from the late Bishop Enrique Macaraeg,” sumala sa CBCP News.

Sa wala pa ni-asumer sa bag-ong katungdanan, si Caermare nagsilbi na nga bise chairman sa CBCP-Ecla.

Si Macaraeg nagsilbi sa iyang unang termino isip ECLA chair sa dihang namatay siya sa cardiac arrest niadtong Oktubre samtang nagduwa og basketball.

Gitukod sa CBCP ang Ecla kaniadtong 1950. Gitahasan sa CBCP ang nagkalainlaing grupo sa nasudnong kalihokan sa layko ug mga konseho sa mga diyosesis sa mga layko. (HDT/SunStar Philippines)