Obligasyon ni VJ posible mogaan

Sa kasagaran, kon ang usa ka magduduwa impresibo og gipakita sa iyang rookie year sa National Basketball Association (NBA), mahatagan kini og dakong obligasyon inig ka sunod tuig.
Apan gilaumang kuli kining mahitabo kang VJ Edgecombe sa Philadelphia 76ers kinsa nag-average og 16 puntos sa miaging season. Kini gumikan sa paghiabot sa superstars nga sila si LeBron James ug Jaylen Brown.
Hinuon, dili kini isyu alang kang Edgecombe gumikan kay mahinungdanon kaniya nga makahakot sila og kadaugan. / Gikan sa wires