OBO gilat-an atol sa public hearing

Gisaway ang Office of the Building Official (OBO) sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa kapakyas pag-aksiyon batok sa paglapas sa Mang Inasal nga niukopar sa sidewalk.

Atol sa bag-o lang nga public hearing niadtong Miyerkules, Hunyo 11, 2025, gipadayag ang mga kabalaka bahin sa nagpadayon nga isyu sa usa ka branch sa Mang Inasal nga nag-okupar sa sidewalk sa F. Gonzales corner Osmeña Boulevard, ingon man batok sa mga paglapas sa building code.

Si Konsehal Pastor Alcover, usa sa nisaway nipadayag sa iyang kasagmuyo sa OBO.

“Dugay na kaayo kong nagreklamo ana. I’ve been delivering privilege speech. Ngano nga nipatong na sa sidewalk? Niagi ba na sa zoning ug nganong nakakuha man na sila’g permit nga sidewalk may gipatungan sa ilang negosyo,” matod niya.

Gikuwestiyon ni Alcover kon nganong di matandog ang establisemento bisan pa sa daghang reklamo nga nagpugos sa mga pedestrian pag-agi sa dalan.

Nagduda sab siya nga kung walay building permit ang negosyo basin og wala nagbayad sa tukmang buhis.

“Mura man og inutil ang gobiyerno nato ani kon mao ng estoryaha. Wala gyud ta’y nahimo, wala’y permit pero nagpadayon na siya for how many years tingali,” matod ni Alcover nga nag-awhag og dinalian nga aksiyon.

Gikumpirmar ni Anne Marie Cuizon, Assistant Department Head sa City Planning and Development Office (CPDO), nga ang Mang Inasal branch walay locational clearance.

Dugang niya nga ang isyu gi-refer na sa OBO niadtong 2019 o 2020 pa.

Si Emmanuel Cuizon, usa ka representante sa OBO nga nitambong sa hearing, niangkon nga way building permit nga naisyu sa Mang Inasal.

Nisulay siya pagpasabot nga ang mga arcaded sidewalk giisip gihapon nga kabahin sa property, ug nga ang ikaduhang andana mahimong molugway ibabaw sa arcaded sidewalk.

Apan mas gipukaw lang ang kasuko ni Alcover nga nibalik pag-ingon, “In short, inutil ang Siyudad sa Cebu kon mao nang estoryaha and I hope nga aksiyonan nato na.”

Si Cuizon sa OBO nibutyag nga ang ilang opisina nag-isyu na og mga notice sa establisemento ug nagpasaka og mga reklamo sa City Legal Office (CLO) sukad pa niadtong 2019.

Ang kaso nagpabilin sa CLO ug nga usa ka “subpoena ug usa ka clarificatory conference” ang nahitabo, uban ang usa ka kasabutan nga hawanan ang ubos nga bahin sa ground floor alang sa sidewalk.

Gitataw ni Konsehal Jocelyn Pesquera ang kakuwang sa legal nga aksiyon sukad pa niadtong 2019 batok sa Mang Inasal. Ang public hearing nisamot kalapad ang hisgutanan dihang si Konsehal Mary Ann de los Santos nituki sa laing establisemento, ang Emall, nga giingong pag-okupar sab sa sidewalk.

Si Cuizon sa OBO niingon nga iyang susihon ang mga rekord.

Si Konsehal Jerry Guardo, pangulo sa infrastructure committee, nibutyag sab nga sa Hipodromo dunay usa ka cease and desist order nga gi-isyu sa OBO apan wala mapatuman.

“Asa man gyud? Unsa man gyud ang ngipon sa OBO para mapa-stop ang ilegal nga nag-construct,” pangutana ni Guardo nga nagkuwestiyon sa gahom sa OBO.

Gidawat ni Emmanuel Cuizon ang mga hagit nga giatubang sa OBO.

“That is also an outcry for our office kay sige mi'g hatag ana nila'g notices, dili gyud gihapon na sila mupatuo,” matod niya.

Dugang niya nga daghang subpoena ang natanggong o nasang-at sa korte nga nagkinahanglan og lig-on nga pagpatuman sa National Building Code.

Gipasabot niya nga ang OBO nagkinahanglan og abag gikan sa Philippine National Police (PNP) tungod sa pagsukol sa mga malapason.

Gisuportahan ni Konsehal Jose Lorenzo Abellanosa ang mga kabalaka ni Alcover nga nidason nga molabay sab siya sa nahisgutang lugar.

“I don’t know kon niana lang gyud ta kahinay. Dapat ang enforcement should be improved gyud,” matod niya nga nag-awhag sa opisyal sa OBO nga tagdon ang mga kabalaka nga nitumaw atol sa public hearing. / JPS