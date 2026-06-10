OBO gipangayuan og report sa  structural safety sa Cebu City 

Nangayo si Cebu City Councilor Pastor Alcover Jr. og report gikan sa Office of the Building Official (OBO) kabahin sa pagpatuman sa mga sumbanan sa structural safety ug mga lakang aron maseguro nga ang mga building sa Cebu City makasugakod sa kusog nga linog, human sa magnitude 7.8 nga linog nga niigo sa General Santos City ug kasikbit nga mga lugar sa Mindanao niadtong Hunyo 8, 2026.
Ang OBO maoy responsable sa pag-evaluate ug pag-isyu sa mga importanteng dokumento sa konstruksyon sama sa Building Permit ug Occupancy Permit.
Ang mga inhenyero sa OBO maoy nihimo og regular nga inspeksyon atol ug human sa pagtukod aron maseguro nga luwas nga mapuy-an o magamit ang building ug nga nagsunod kini sa mga structural standards.
Sa iyang privilege speech atol sa regular nga sesyon sa konseho niadtong Martes, Hunyo 9, gipasabot ni Alcover ang panginahanglan sa pag-assess kon ang mga building sa tibuok dakbayan lig-on ba ug makahimo ba sa pagbatok sa usa ka dakong linog.
“The question before us today is both simple and profound: If a magnitude 7.8 earthquake were to strike Cebu City today, are we prepared?” matod ni Alcover.
Matod sa konsehal, ang dakong kadaot nga nahitabo sa General Santos City kinahanglan magsilbing pahimangno sa mga lokal nga kagamhanan aron mapalig-on pa ang mga lakang sa disaster preparedness sa dili pa mahitabo ang susamang katalagman.
Iyang gitumbok nga importante ang kaandam sa emergency response, susama sa pagseguro sa kalig-on sa mga estruktura aron mapanalipdan ang kinabuhi sa katawhan panahon sa kusog nga linog.
“In the aftermath of every major earthquake, investigations often reveal that casualties and property damage are aggravated by structural deficiencies, substandard construction, or the failure to strictly enforce building regulations,” iyang gidugang.
Gitataw sab ni Alcover ang papel sa OBO sa pagpanalipod sa kaluwasan sa publiko.
Matod niya, ang mga komersyal nga establisemento, opisina, condominium, eskwelahan, ospital, ug uban pang estruktura kinahanglan maagian og hugot nga pag-assess aron maseguro nga nagsunod kini sa National Building Code ug ubang safety standards sa dili pa tugotan nga mag-operate.
Tungod niini, gihangyo niya ang OBO pinaagi sa Office of the City Mayor nga mosumiter og report kabahin sa pagpatuman sa structural safety inspections.
Mga lakang nga gisagop aron maseguro nga luwas ang mga building sa Cebu City.
“Before any building, commercial establishment, office, condominium, school, hospital, or other structure is allowed to operate and accommodate occupants, there must be a thorough and uncompromising assessment of its structural integrity and compliance with the National Building Code and all applicable safety regulations.”
Nangayo sab ang konsehal og report gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), City Rescue Unit, ug ubang may kalabutan nga emergency response agencies kabahin sa ilang disaster preparedness capabilities, lakip na ang kahimtang sa rescue equipment, manpower, communication systems, ug operational readiness.
Apan gipasabot ni Alcover nga ang higpit nga pagpatuman sa building standards nagpabiling usa sa labing importante nga bahin sa disaster risk reduction tungod kay ang pagkapakyas sa mga estruktura maoy kasagarang hinungdan sa dagkong casualty ug kadaot panahon sa linog.
“As public servants, we have the responsibility to ensure that safety standards are never compromised and that public welfare remains paramount in every stage of building construction and occupancy,” sigon niya.
/ Justin John Bugtai, CNU Intern