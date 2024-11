OBO gitahasan pagusi sa mga danyos sa CBRT

Ang Cebu City committee on transportation head niingon nga ang Office of the Building Official (OBO) sa dakbayan maoy gitahasan sa pag-imbestigar sa danyos sa bus station sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) nga nadasmagan sa usa ka bus niadtong weekend.

Si City Councilor James Anthony Cuenco nitug-an sa SunStar Cebu pinaagi sa text message niadtong Martes, Nobiyembre 26, 2024, nga ang mga estasyonan sa bus kon dili matul-id makahatag og klaro nga peligro sa kinabuhi sa katawhan.

Si Cuenco nga pangulo sa komitiba sa transportasyon sa konseho, niingon nga kinahanglan nilang ilhon ang sad-an aron dunay manubag.

Matod niya nga kinahanglang himuon ang imbestigasyon aron malikayan ang dugang aksidente.

“We will initiate an investigation because this has to be rectified before a more serious accident will occur,” matod ni Cuenco.

Sa mga detalye sa gitas-on sa CBRT stations, si Cuenco niingon nga ang Department of Transportation (DOTr) wala maghisgot sa mga dokumento nga ilang gisumite sa TMC bahin sa disenyo ug specifications.

Matod niya nga ang TMC dili privy sa kontrata tali sa DOTr ug Hunan Road ug Bridge Construction Group Ltd., ang CBRT contractor.

Dihang gipangutana niadtong Lunes kon ang bus nga niagi sa dalan Natalio Bacalso Avenue nga nakaguba sa metal-patterned ceiling sa mga estasyonan naa ba sa gikinahanglan sa gitas-on sa bus, si Cuenco niingon nga hangtod karon wala pa gihapon matino kon unsa nga matang sa mga bus ang i-deploy para sa CBRT.

“There is still no design nor specifications for the buses as they will still have to determine who will operate them,” matod ni Cuenco.

Dugang pa, kon ang mga imprastraktura alang sa Package One nga adunay gitas-on nga 2.38 ka kilometro subay sa Osmeña Boulevard, andam na sa dili pa matapos ang 2024, ang CBRT project management temporaryo nga ipakatap ang kasamtangan nga mga moderno nga public utility jeepney aron moagi sa mga agianan nga mosakop sa ruta gikan sa Cebu Provincial Capitol hangtod sa South Bus Terminal.

Si Konsehal Rey Gealon, kinsa nangulo sa traffic management committee, niingon niadtong Martes sa chat message nga ang ilang komite maoy mosusi sa mga istasyon.

“Kung mubo kaayo magsige'g kasangit ang mga bus diha, delikado kaayo,” dugang ni Gealon.

Hangtod ning pagsuwat, si Engr. Norvin Imbong kinsa project manager sa CBRT project, wala pa motubag sa media bahin sa naasoy nga hitabo. / JPS