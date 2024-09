OBO misilot sa kontraktor nga mibabag sa sapa

Gipahamtangan og work stoppage order sa Office of the Building Official (OBO) sa dakbayan sa Sugbo ang usa ka kontraktor sa Barangay Hipodromo human gibabagan niini ang usa ka sapa.

Matod sa OBO head nga si Architect Florante Catalan nga ilahang gipahamtangan og Notice of Illegal Construction ug WSO ang Aznar Basque Properties Inc.

Kini tungod sa ilegal nga pagtukod sa maong kontraktor og paril nga nakababag sa agianan sa tubig sa Mahiga Creek.

Nasayran nga ang ilegal nag pagtukod sa Aznar Basque Properties Inc. og paril miresulta sa pagbaha sa maong dapit.

“Ang balaod ana kay dapat dili gyud siya ma-block, dili gyud siya mababagan, dapat continuous gyud ang flow,” matod ni Catalan sa taho sa Cebu City Public Information Office (PIO).

“Pero ato usab na i-check kung kana nga klase sa creek kay man-made ba, anaa na ba na daan diha ug naa gyud sa titulo nga creek gyud siya.”

Si Catalan inubanan ni Hipodromo Barangay Captain Ruperto Bacolod mihimo og ocular inspection sa construction site niadtong Biyernes.

Ang OBO mimando sa kontraktor nga gub-on ang konkreto nga koral nga gitukod niini ug gipamulta og P10,000.

Giawhag usab ang tag-iya sa luna nga gitukoran sa koral nga mosumiter og kopya sa relocation survey ngadto sa OBO.

Matod sa Kapitan sa maong barangay nga daghan na nga natala nga kaso sa dengue duol sa dapit.

“Alarming kaayo nganu kay anhing dapita, diha sa likod gyud (sa concrete fence) naay nagka-dengue.

“Daghan kaayo og lamok, unya dili man mi kasulod diring dapita kay dili man mi pasudlon,” matod ni Bacolod. / EHP