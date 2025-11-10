OCD: 231K ka pamilya ang apektado sa Uwan

MANILA – Gibanabanang moabot sa 231,000 ka mga pamilya o 837,000 ka mga tawo, ang naapektuhan sa kusog nga hangin ug ulan dala sa Super Typhoon Uwan (internatonal name Fung-Wong), matod sa Office of Civil Defense (OCD) niadtong Lunes.
“The effects of the typhoon were reported in 2,700 barangays,” asoy ni OCD Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro sa usa ka online press briefing.
Sa kinatibuk-ang gidaghanon, 92,000 ang nagpabilin sa 6,000 ka evacuation centers nga nahimutang sa Mimaropa, Regions 4A (Calabarzon), 5 (Bicol Region), 6 (Western Visayas), 7 (Central Visayas), 8 (Eastern Visayas), 13 (Caraga) ug Negros Island Region.
Giingon sa opisyal sa OCD nga ang duha nga gikatahong namatay padayon pang giberipika, usa sa Viga, Catanduanes, ug laing usa sa Catbalogan City, Samar, samtang laing duha ka mga tawo ang gikatahong nangaangol, usa sa Bato, Catanduanes ug laing usa sa Kalinog, Iloilo.
“These incidents are still under validation by our concerned regional and local DRRMCs (Disaster Risk Reduction and Management Councils),” pasabot ni Alejandro.
Moabot sa 1.085 ang mga balay nga nangaguba diin 89 ang gihulagway nga “totally damaged” ug 996 ang “partially damaged.” Nagpadayon pa ang assessment ug validation alang sa kadaot sa agrikultura ug inprastraktura.
Matod ni Alejandro, 3,497 ka teams ug 7,308 ka assets gikan sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, ang Philippine Coast Guard ug ang Philippine National Police ang daan nang gi-preposition alang sa Super Typhoon Uwan, samtang 894 ka teams ug 190 ka assets ang gipakatap aron suportahan ang nagpadayon nga mga operasyon sa hinabang.
Sa mao gihapong briefing, si AFP spokesperson Col. Francel Margareth Padilla niingon nga ang tibuok militar naa sa red alert aron maseguro ang hapsay nga pagtubag sa katalagman human sa super typhoon.
Dugang pa niya nga ang mga mobilisasyon aron adunay igong kusog ug assets nga makatabang sa nagpadayon nga relief, rescue ug recovery operations.
“Sa ngayon po, nakapag-deploy ang AFP ng 349 Disaster Response Task Units (DRTUs) at search and rescue, retrieval (SRR) teams sa iba’t ibang lugar po na tinamaan ng Super Typhoon Uwan (Sa pagkakaron, ang AFP nakapakatap og 349 ka DRTUs ug SRR teams sa nagkalain-laing lugar nga naigo sa Super Typhoon Uwan),” matod ni Padilla.
Aduna sab 1,159 ka DRTUs ug SRR teams ang gipahiluna nang daan aron ma-deploy bisan unsang orasa kon gikinahanglan, dugang ni Padilla. / PNA