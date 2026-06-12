OCD: 55 na patay sa linog

Gibutyag ni deputy spokesperson sa Office of Civil Defense (OCD) Diego Agustin Mariano nga ang ihap sa mga biktima nga gikompirma human sa kusog nga linog miabot na sa 55 ka patay, 1,120 ka naangol, ug 31 ka missing hangtod niadtong Biyernes, Hunyo 12, 2026.
Gipahayag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) sa samang adlaw nga moabot sa 86,135 ka pamilya ang naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog nga niigo sa Mindanao niadtong Hunyo 8.
Sa labing bag-o nga situational report niini, ang ahensya sa disaster response nagkanayon nga ang maong kinatibuk-ang gidaghanon katumbas sa 392,806 ka tawo gikan sa 352 ka barangay sa Region 9 (Zamboanga Peninsula), 11 (Davao), 12 (Soccsksargen), ug sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).
Gikan niini nga ihap, 2,409 ka pamilya o 10,783 ka indibidwal ang padayong giatiman sulod sa 31 ka evacuation center, samtang 7,480 ka pamilya o 30,265 ka tawo ang gitabangan sa gawas, ug ang uban anha temporaryo nga nagpuyo sa ilang mga paryente ug higala.
Ang ihap sa mga nangagubang balay mitala sa 19,095, diin 15,610 niini ang “partially damaged” ug 3,845 ang “totally damaged” o nangatumpag gyud.
Samtang, gipahayag sa Philippine Army (PA) niadtong Biyernes nga ang ilang humanitarian assistance ug disaster response (HADR) teams nihawan sa mga baradong dalan niadtong Huwebes, Hunyo 11, aron maablihan pag-usab ang agianan paingon sa mga nagkalainlaing komunidad. Naghatod usab sila og mga gikinahanglang tabang para sa mga pamilyang naapektuhan sa linog sa General Santos City, Sarangani, ug Davao Occidental.
Sa usa ka pamahayag, si PA spokesperson Col. Louie Dema-ala nagkanayon nga ang mga rescue unit sa General Santos City ningsuporta sa nagpadayong response operations pinaagi sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, samtang ang emergency response company niini nihimo og mga HADR activity sa mga barangay sa Labangal, Calumpang, Apopong, ug Fatima.
Usa ka sustainment team usab ang nagpahimutang og mobile water purification system sa General Santos Medical Center aron makahatag og mainom nga tubig sa mga pasyente, tigbantay, ug mga kawani sa ospital.
Dugang nga mga HADR team gikan sa 603rd Infantry Brigade ang nagpadayon sa pagtabang sa mga lokal nga awtoridad sa Kiamba, Maitum, Maasim, Lake Sebu, T’boli, Lebak, Kalamansig, ug Palimbang sa pagpahigayon og damage assessment, pagkompirma sa mga taho, ug pag-coordinate sa mga kalihokan sa pagtabang.
Duha ka urban search and rescue team gikan sa 525th Combat Engineer Battalion ang kasamtangang nagpahigayon og mga paningkamot sa pagpangita, pag-rescue, ug pagbawi (retrieval) sa Davao Occidental.
Gipahayag usab sa Philippine Air Force (PAF) nga nagpadayon sila sa paghimo og mga HADR operation sa pakigtambayayong sa mga partner government agency ug mga sibilyan nga boluntaryo aron masiguro ang dinaliang paghatod sa hinabang ngadto sa mga naapektuhang komunidad.
Gikan sa Villamor Air Base sa Pasay City, matod ni PAF spokesperson Col. Ma. Christina Basco, kinatibuk-ang 1,000 ka “ChariTimba” relief packs—o mga balde nga gisudlan og nagkadiyang importanteng hinabang alang sa mga apektadong pamilya nga gihatag sa Philippine Charity Sweepstakes Office—ang gilupad paingon sa General Santos City niadtong Huwebes.
Usa ka eroplano nga C-295 ang nagdala sa unang batch nga 270 ka ChariTimba packs, samtang usa ka C-130 nga eroplano ang nagkarga sa nahabiling 730 ka packs.
Sa lain nga misyon, usa ka S-70i Black Hawk helicopter sa 205th Tactical Helicopter Wing ang nagkarga og 480 ka family food packs gikan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ug 450 ka pakete sa bottled water gikan sa OCD aron ihatod sa mga naapektuhang komunidad sa Davao Occidental, Davao Oriental, ug Sorsogon. / PNA