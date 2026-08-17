OCD: Kapin sa 5M ka tawo ang apektado sa habagat

Sobra sa 5 milyones ka tawo ang naapektuhan sa epekto sa mga bagyong Luis ug Maymay ug sa nagpadayong habagat sa 10 ka rehiyon sa nasod, suma sa Office of Civil Defense (OCD).
Matod sa OCD, mokabat sa 5.08 milyones ka tawo o 1.45 milyones ka pamilya ang naapektuhan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, National Capital Region, ug Mimaropa.
Gibutyag usab nga 523 ka evacuation centers ang kasamtangang gipuy-an sa 7,182 ka pamilya o 24,893 ka tawo.
Samtang, mokabat na sa PHP734.1 milyones ang kantidad sa mga tabang nga nahatag ngadto sa mga naapektuhan.
Samtang padayon ang pag-verify sa mga namatay, anaa na kini sa 23, diin 15 ang gikan sa Benguet, tulo matag usa sa Rizal ug Batangas, ug usa matag usa sa La Union ug Quezon.
Girekord usab ang 17 ka nasamdan ug usa ang missing.
Mokabat sa 182 ka balay ang hingpit nga naguba, samtang 1,681 ang partially damaged. /PNA