OCD nanawagan sa donors dili sa kalsada manghatag

Nanawagan ang Office of Civil Defense (OCD) 7 sa donors ug mga organisasyon nga makig-coordinate una sa mga awtoridad sa dili pa manghatag og relief goods aron maseguro ang hapsay ug epektibo nga paghatod ngadto sa mga nabiktima sa linog.
Gipasabot ni OCD 7 Director Joel Erestain ang kamahinungdanon sa systematic nga paagi sa relief operations.
Matod niya nga ang pagpasagad sa pagpanghatag makamugna og aksidente sa dagkong karsada ug moresulta sa dili patas nga pagpanghatag sa tabang.
“OCD Central Visayas urges donors to coordinate with authorities for organized relief distribution. Nakikiusap tayo. May nakikita ako na mga truck, biglang titigil sa gitna ng daan—namimigay. Sana ayusin na lang natin. Kasi kung sino ‘yung mga [ibang] nangangailangan talaga [din], ‘di na naaabutan kasi wala [naman] sila sa kalye.
"At kung doon sa kalye lang, minsan baka mag-cause pa ng aksidente. Lalong-lalo na pag nasa highway. Kanina lang, papunta tayo dito, ewan ko kung napansin nila, biglang may tumigil, tapos nagbigayan. Delikado ’yan,” matod ni Erestain .
Ang OCD nagpagawas sab og public advisory nga nag-awhag sa donors nga makig-coordinate sa Local Government Units (LGUs) sa mga apektadong lugar o direkta sa Incident
Management Team (IMT) sa Bogo City Central Terminal.
“We encourage the public to coordinate with the LGUs affected or directly coordinate with the Incident Management Team/Incident Command Post located at the Bogo City Central Terminal.
"We encourage the public to lessen the distribution in major thoroughfares to avoid traffic congestion or accidents. Thank you for your continued support and understanding,” matod sa advisory sa OCD.
Gipasalamatan ni Erestain ang tanang donors sa ilang kaandam nga motabang ug gisubli niya nga ang coordination sa mga awtoridad nagseguro nga ang relief operations gikan sa gobiyerno ug pribaong sektor gihimo sa luwas ug epiktibong paagi. / CDF