Ochoa nanghimakak nga PDEA opn. gipugngan

“As I earlier mentioned, I don’t even know him (Gadapan). And I don’t recall any occasion that we have met or even talked. So I completely deny that I have made those instructions as alleged,” matod niya.

Si Committee chairperson Senator Ronald dela Rosa niingon nga dunay mga “insinuation” nga gipugngan ni Ochoa ang drug operation batok kang Marcos tungod sa impluwensya sa iyang asawa nga si Liza Araneta-Marcos, nga kanhi niya partner sa usa ka law firm.