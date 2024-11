Office building nasunog, dul-an sa P.5M danyos

Usa ka edipisyo sa dan Lo­pez Jaena, Barangay. Su­bang­daku, siyudad sa Mandaue ang nasunog, alas 4:05 sa kaadlawon, Dominggo, Nobiyembre 17, 2024.

Usa kini ka storey office-type building diin ang kayo gii­ngong nagsugod sa stockroom.

Napasaka lang sa kabombe­rohan sa first alarm sa alas 4:07 sa ka kaadlawon, fire under control alas sa 4:28 sa kaadlawon ug gideklarar nga fire out sa 4:33 sa kaadlawon.

Nagbilin kin og danyos nga gibanabana nga dul-an sa P.5 ka milyon.

Atol ning pagsuwat, matod sa imbestigador nga si FO1 Neil Ian P Amancio sa Bureau Fire Protecton (BFP) sa Mandaue nga nagpadaon pa ang ilang imbestigasyon sa hinungdan sa sunog. / DVG