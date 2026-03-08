Oftana adunay mensahe kang Bol Bol

Prangkang gipadayag ni TNT Tropang 5G forward Calvin Oftana nga ang presensiya ni 7-foot-3 Bol Bol sa team wa magpasabot nga sigurado na sila sa titulo sa umaabot nga Commissioner’s Cup sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50.
Si Bol mao ang pinakasikat karon nga import nga niabot sa Pilipinas para sa PBA. Giatngan ang iyang duwa sa basketball fans tungod sa height niini, wing span ug ang iyang skills nga naglakip sa outside shooting ug pag-dribble bisan paman sa gitas-on niini.
Nitaas ang ekspektasyon sa Tropang 5G tungod sa kanhi National Basketball Player (NBA) player nga si Bol, ang 44th overall pick sa 2019 NBA draft.
Ang 26-anyos nga si Bol nakaduwa sa Denver Nuggets, Orlando Magic ug Phoenix Suns. Siya pud ang anak ni kanhi NBA star nga si Manute Bol.
Matod ni Oftana nga dako iyang pagsalig kang Bol, apan wa gyu’y sigurado sa bisan asa nga kompetisyon.
"Hindi naman porke ganito yung import ninyo, ganun ang import ninyo," matod niya. "Pagdating naman kasi sa laro iba na yung mindset nun. Lahat gustong manalo." Gipasabot ni Oftana nga daghan pud og kusgan nga imports ang niabot karon nga conference diin gitangtang sa liga ang height limit para sa reinforcement players.
Sugdan ang Commissioner’s Cup karong Marso 11 didto sa Ninoy Aquino Stadium. / RSC