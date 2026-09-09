Oftana balik sa PHL Gilas

Mobalik si Calvin Oftana sa Gilas Pilipinas ug siya ang nikompleto sa Final 12 sa Philippine national men’s basketball team alang sa gold medal defense niini sa 20th Asian Games nga opisyal sugdan karong Septiyembre 19, 2026, sa Aichi-Nagoya, Japan.
Si Oftana maoy gihulip sa puwesto ni naturalized player Justin Brownlee kinsa wala pa hingpit nga naalim gikan sa nagkadaiyang pagkaangol nga iyang nasinati sa paglabanglabang og duwa isip Brgy. Ginebra Gin Kings sa Philippine Basketball Association (PBA) ug hasta sa Gilas.
Si Oftana mao na lang sab ang bugtong nahabilin sa lineup sa Gilas sa makasaysayon niining paglangkat og gold medal sa pandemic-postponed nga edisyon sa Asian Games niadtong 2023 nga gipahigayon sa China.
“Calvin Oftana is stepping in as our 12th man,” pagkompirmar ni Gilas coach Tim Cone.
Katapusang niduwa si Oftana sa Gilas sa third Window sa FIBA World Cup Basketball 2027 Asian Qualifiers niadtong Marso 2026.
Wala man tuod nakaapil si Oftana sa training kauban ang bag-ong mga sakop sa Gilas kay padayon pa siyang nagpaalim sa iyang angol apan dili ra kini ikabalaka gumikan kay pamilyar na kaayo siya sa sistema ni Cone.
Maong dihang nasayran ni Cone nga niapil na sa praktis si Oftana sa iyang mother team sa PBA nga mao ang TNT Tropang 5G, iyaha dayon kining gipaapas sa Japan.
“Calvin was always on the list to play, but we were uncertain of his health status. He has since returned to TNT’s practice and is good to go,” matod ni Cone nga napatik sa www.gmanews.tv.
“Because of the system we are running and his previous experience in the window teams, he’s a plug-and-play player and will fit right in,” dugang ni Cone.
Ning higayona, si Oftana makig-uban nila ni Brandon Ganuelas-Rosser, Robert Bolick, Adrian Nocum, RJ Abarrientos, Don Trollano, Sedrick Barefield, Zav Lucero, Brandon Bates, Jerrick Ahanmisi, Justin Arana, ug Justine Baltazar. / ESL