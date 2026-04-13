Oftana dili mobalhin sa KBL

Adunay hugonhugon nga mobalhin pagduwa ang usa sa mga pambato sa TNT Tropang 5G nga si Calvin Oftana gikan sa Philippine Basketball Association (PBA) ngadto sa Korean Basketball League (KBL).
Kini gumikan sa social media posts sa South Korean media ug vloggers nga posibleng moduwa si Oftana sa KBL ubos sa kampo sa Suwon KT Sonicboom.
Gikompirmar sa agent ni Oftana nga si PJ Pilares nga agresibo gyud ang KT Sonicboom sa pagkuha sa 6’5” nga tirador sa gawas gikan pa niadtong na-trade kini gikan sa NLEX Road Warriors ngadto sa Tropang 5G, duha na ka mga tuig ang nakalabay.
Apan gipasabot ni Pilares nga wala kini nahitabo tungod kay adunay buhing kontrata si Oftana sa Tropang 5G nga hangtod pa karong 2027.
Gipasabot sab ni Pilares nga dili sab uyon ang doktora nga asawa ni Oftana nga moduwa kini sa gawas sa nasod. / ESL