Oftana hagatan sa Order of Merit

Nahilakip ang pambato sa TNT Tropang 5G nga si Calvin Oftana sa mga pasidunggan sa 31st Philippine Basketball Association (PBA) Press Corps Annual Awards Night nga ipahigayon karong Oktubre 13, 2025, sa Novotel Manila.
Si Oftana maoy tunolan sa Order of Merit nga ihatag sa magduduwa nga nakalabni og labing daghang Player of the Week citation sa tibuok season. Sa niaging Season 49, sulod sa upat ka higayon nga napiling Player of the Week awardee si Oftana.
Sa PBA Leo Awards ning bag-ohay lang, naapil sab si Oftana sa First Mythical selection kauban sila si nine-time MVP June Mar Fajardo, CJ Perez, Robert Bolick, ug Arvin Tolentino / ESL