Oftana modepensa sa korona sa All-Star Shootout

Depensahan sa tirador nga si Calvin Oftana ang iyang titulo sa star-studded nga Long Distance Shootout sa umaabot nga Philippine Basketball Association (PBA) All-Star weekend didto sa Candon, Ilocos Sur.

Lakip sa mohagit sa TNT sharp-shooter Oftana ang PBA’s all-time three-point leader nga si Marcio Lassiter sa San Miguel Beermen.

Naa pud sa roster sila Andrei Caracut (Rain or Shine), Jerrick Ahanmisi (Terrafirma) Joshua Munzon (Titan Ultra),Tyler Tio (Phoenix), Zavier Lucero (Magnolia), Sedrick Barefield (Blackwater), Xyrus Torres (NLEX), CJ Cansino (Meralco), Ralph Cu (Barangay Ginebra), ug rookie Juan Gomez De Liano (Converge).

Ang 2026 All-Star duwaon karong Marso 6 ngadto 8 sa Candon City Arena. / RSC