Oftana natangtang sa Gilas pool

Natangtang ang usa sa mga pambato sa TNT Tropang 5G nga si Calvin Oftana sa puwersa sa Gilas Pilipinas nga mokumbati sa Window 1 sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers sugod karong Nobiyembre 28, 2025, batok sa Guam.
Tungod sa iyang nasinating hamstring injury, si Oftana wala niduwa sa out-of-town game sa Tropang 5G niadtong Sabado, Nobiyembre 15, sa Cagayan de Oro City diin napilde ang Tropang 5G batok sa Rain or Shine Elasto Painters, 89-91.
Nitunga man tuod si Oftana sa labing unang praktis sa Gilas alang sa qualifiers sa Martes, Nobiyembre 18, sa Blue Eagle Gym apan igo ra kining nagtan-aw.
“Calvin is out, he already begged off. He is going to be out, apparently, three to four weeks which takes it past Guam,” matod ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone nga napatik sa Spin.ph.
“He was here earlier, came by to say hello, but he is out. He is definitely one guy that is going to be out,” dugang niya.
Giklaro ni Cone nga wala siya’y plano nga mokuha og ikapuli ni Oftana sa Gilas training pool nga ningkunhod na sa 17 ka mga magduduwa ang naglangkob.
Ang ubang sakop sa training pool mao sila si Justin Brownlee, Kai Sotto, June Mar Fajardo, Scottie Thompson, Dwight Ramos, CJ Perez, Chris Newsome, Jamie Malonzo, AJ Edu, Japeth Aguilar, Kevin Quiambao, Carl Tamayo, Quentin Millora-Brown, RJ Abarrientos, Ange Kouame, Juan Gomez de Liaño, ug Troy Rosario.
Ning maong tapok, pilion ni Cone ang Final 12. / ESL