Oftana taudtaod pa una makabalik pagduwa

Nagkanayon si Calvin Oftana nga taudtaod pa una siya makabalik pagduwa alang sa TNT Tropang 5G sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governiors' Cup conference.
Kini gumikan kay padayon pa siyang nagpaalim sa nagkadaiyang pagkaangol nga iyang nasinati sa ulahing bahin sa Commissioner's Cup nga maoy hinungdan nga wala siya nakaduwa sa Gilas Pilipinas sa niaging 3rd window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, dili pa lang tantong dugay.
“Recovery pa lang. Siguro mga one week or two weeks bago makabalik sa ensayo. So far, okay naman,” matod ni Oftana nga napatik sa www.spin.ph.
“‘Yung sa sugat ko (toe), medyo okay na siya. May tine-take at nilalagay pa. ‘Yung nire-recover ko ngayon ‘yung sa strain ko, strengthening, mga one week to two weeks bago maka-ensayo uli,” dugang niya.
Sa iyang pagkaangol, adunay nakitang positibo si Oftana. Kini mao ang makapahuway siya og insakto.
Ang Tropang 5G nakasulod sa finals sa lima ka sunodsunod nga komperensiya unya nasal-ot pa niini ang obligasyon ni Oftana sa Gilas hinungdan nga nahago na sab gyud og maayo ang iyang lawas.
“Tuluy-tuloy kasi ‘yun. Konti lang ang pahinga. May Gilas. I think eto ‘yung time na makapag-recover talaga fully sa injuries at sa iniinda. Malaking bagay ‘yung nakapagpahinga. Magiging excited ka pagbalik mo,” pasabot ni Oftana. / ESL