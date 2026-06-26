OFW Lounge gibuksan sa MCIA, nagtanyag og libreng amenities sa mga migrant workers

Giinagurahan sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), sa pakigtambayayong sa Department of Migrant Workers (DMW), Mactan-Cebu International Airport Authority (MCIAA), ug Aboitiz InfraCapital Cebu Airport Corporation (ACAC), ang OFW Lounge sa Mactan-Cebu International Airport (MCIA) niadtong Biyernes, Hunyo 26.
Ang inagurasyon gipangulohan ni Department of Migrant Workers Secretary Atty. Hans Leo Cacdac, OWWA Administrator Atty. Patricia Yvonne Caunan, DMW Undersecretary Dominique Rubia-Tutay, Cebu Pacific Air Vice President for Corporate Affairs Atty. Maria Cecilia Natividad, ACAC General Manager Ricia Montejo, MCIAA General Manager ug CEO Julius G. Neri Jr., Lapu-Lapu City Mayor Cynthia “Cindi” King-Chan, ug Joseph Felix Mari S. Durano nga nagrepresentar kang Cebu Governor Pamela Baricuatro.
Ang bag-ong giablihang pasilidad mao ang ikatulong international OFW Lounge sa nasod, subay sa mga lounge nga nahimutang sa NAIA Terminals 1 ug 3. Gidisenyo kini aron mapalambo ang kasinatian sa pagbiyahe sa mga overseas Filipino workers (OFWs), ug makaserbisyo kini sa hangtod 80 ka OFWs.
Ang lounge nagtanyag og libreng pagkaon ug ilimnon, komportableng lingkoranan ug pahulayan, libreng Wi-Fi, charging stations, ug assistance desks alang sa nagkadaiyang kabalaka ug serbisyo nga may kalabutan sa mga OFW.
Naghatag usab kini og frontline OWWA services lakip ang membership registration ug renewal, OWWA E-Card issuance, ug uban pang welfare ug social protection services.
Atol sa paglusad, gipaila usab sa OWWA ang pakigtambayayong niini sa SSP Mactan Cebu, diin ang mga naghupot og OWWA E-Card makabenepisyo og eksklusibong diskwento sa pagkaon ug retail sa mga partisipanteng establisemento sulod sa MCIA, nga dugang benepisyo alang sa mga overseas Filipino worker. / Sheryn Sinoy, Intern