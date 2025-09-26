OFW nahukman sa silot nga kamatayon

Usa ka Overseas Filipino Worker (OFW) sa Kuwait ang gipahamtangan og silot kamatayon batok sa gikatahong kalambigitan sa kamatayon sa anak sa iyang employer, base sa pahibawo sa Department of Migrant Workers (DMW).
“We sympathize with the difficult situation our Filipino worker and his family are going through... We feel the sadness and emotional weight of this case,” tipik sa pamahayag sa DMW.
Apan ilang gipasalig nga padayon sila nga motabang sa OFW ug sa iyang pamilya.
“We sympathize with the Kuwaiti family for their loss... And we respect the laws of Kuwait,” dugang pa sa ahensiya.
Gipasabot sa DMW nga adunay abogado nga nagdumala sa kaso ug nagsumiter na sa tanang legal nga proseso ilawom sa balaod sa Kuwait lakip ang pagsang-at og apelasyon.
Naghatag usab og tabang ang DMW sa pamilya sa OFW samtang nagpadayon ang kaso. / Anton Banal / SunStar Philippines