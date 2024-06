OFW namatay atol sa Hajj pilgrimage

Usa ka overseas Filipino worker (OFW) ang namatay niadtong Hunyo 16, 2024, sa Kingdom of Saudi Arabia (KSA) human na-heatstroke samtang nag-Hajj pilgrimage.

Sa usa ka pahayag niadtong Biyernes sa gabii, ang Department of Migrant Workers (DMW) miingon nga ang OFW namatay sa usa ka ospital sa Makkah.

“With sadness, the Department of Migrant Workers reports that one OFW died due to heatstroke while performing Hajj,” sumala sa DMW.

Ang departamento mii­ngon nga ang OFW nagbase sa Riyadh, diin siya nagtrabaho isip health care professional.

Ang DMW niingon nga nakig-alayon na kini sa iyang sunod-sunod nga kabanay alang sa pagpagawas ug paglubong sa iyang patayng lawas.

Kini ang hinungdan sa iyang paglubong niadtong Hunyo 19 sa Makkah, ingon sa Departamento.

Ang DMW miingon nga kini usab nakig-alayon sa pamilya alang sa pagbayad sa bisan unsang bayrunon sa ospital ug uban pang matang sa tabang.

“May Allah provide her family with patience and strength du­ring this difficult time,” sigon sa DMW. / HDT / SunStar Philippines