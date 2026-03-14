OFW nanarbaho sa scam hub sa Cambodia, gipauli

Malampusong napauli sa Department of Migrant Workers (DMW) ang kinatibuk-ang 1,200 ka mga OFW nga nabiktima sa human trafficking ug narekrut sa mga ilegal nga scam hub sa Cambodia.
Sa usa ka pamahayag, gitaho sa DMW nga ang maong gidaghanon sa mga repatriated OFWs natala sugod niadtong 2022 hangtod Marso 13, 2026.
Nakab-ot ang maong gidaghanon human niabot ang dugang 53 ka mga OFW gikan sa Phnom Penh, Cambodia, niadtong Biyernes sa buntag sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 1 sakay sa Philippine Airlines PR 2622.
"Fifty-three human trafficking victims (HTVs), including two in need of medical attention, arrived safely early this morning," suma sa pamahayag sa DMW.
Sa ilang pag-abot, ang mga OFW gihatagan og accommodation assistance, psychosocial counseling, suporta alang sa reintegration, transportasyon, ug uban pang mga serbisyo alang sa ilang pagbangon.
Gidugang usab sa DMW nga ang duha ka biktima nga nanginahanglan og medikal nga atensyon gihatagan na og mga tambal ug i-refer alang sa libreng pagtambal sa mga ospital sa DOH nga duol sa ilang dapit.
Ang mga biktima nailad sa pag-adto sa Cambodia pinaagi sa messaging app nga Telegram, diin gisaaran sila og suholan nga moabot sa US600hangtodUS1,000 ug balido nga mga working visa. / Anton Banal / SunStar Philippines