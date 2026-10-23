OFW patay sa drone attack sa oilfield sa Saudi

Patay ang usa ka Overseas Filipino Worker (OFW) human nahulgan sa mga tipaka gikan sa gi-intercept nga drone sa air defense sa Saudi Arabia sa pasilidad sa Shaybah oilfield sa Saudi Aramco niadtong Miyerkules, Oktubre 21, 2026.
Gikumpirmar ni Department of Migrant Workers (DMW) Secretary Hans Leo Cacdac nga nakig-alayon na sila sa pamilya sa biktima, ingon man sa iyang employer ug mga kauban sa trabaho aron makakuha og dugang impormasyon bahin sa nahitabong insidente.
“We are closely monitoring the situation and awaiting further reports from our counterparts on the ground. We are praying that no Filipino will be harmed and that it will remain that way,” matod ni Cacdac.
Gawas sa nahitabo sa Shaybah, gi-monitor sab sa DMW ang laing pag-atake didto sa Dammam, Saudi Arabia aron masuta kon aduna ba'y laing Filipino nga naapektuhan.
Wala pay nadawat nga taho ang departamento nga may OFW nga naangol didto.
Gipahimangnuan ni Cacdac ang tanang mga Pilipino sa Saudi Arabia ug sa tibuok Middle East nga magmatngon, mosunod sa mga safety protocol sa dapit ug kanunay'ng maminaw sa mga opisyal nga pahibawo.
Gipahinumdoman sab sa DMW ang mga OFW nga mopalayo sa mga delikadong dapit sama sa pasilidad sa lana ug mga dunggoanan sa militar, segurohon ang eskedyul sa biyahe sa eroplano ug dili magkuha o mag-post og litrato o video bahin sa mga insidente sa seguridad tungod kay supak kini sa balaod sa Saudi Arabia. / TPM