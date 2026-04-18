OFW sa Middle East nawad-an og trabaho adunay $200 ayuda

Gipahibawo sa Department of Migrant Workers (DMW) nga padayon ug anaa na sa full swing ang pag-apud-apod sa pinansyal nga tabang alang sa mga Overseas Filipino Workers (OFW) nga naapektuhan sa kagubot sa Middle East.
Sa usa ka media briefing niadtong Biyernes, gipahayag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac nga mohatag ang DMW og USD 200 o mokabat sa PHP 12,000 nga cash assistance alang sa mga mamumuo nga nakasinati og kalit nga kausaban sa ilang trabaho sama sa pagkataktak, pagkunhod sa oras sa trabaho, ug pag-iban sa suweldo tungod sa tensyon sa rehiyon.
Matod ni Cacdac, nadawat na sa DMW ang dugang pundo gikan sa Department of Budget and Management, nga giaprobahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr.
“Of this amount of PHP800 million, there will be allocations for financial assistance on-site, financial assistance here in our country for those who have returned, and there will be allocation also for transport, for airfare, air transport. In a nutshell, our financial assistance guidelines will pertain to those whose work has been affected by the crisis,” asoy ni Cacdac.
Gipasabot ni DMW Assistant Secretary Jun Rasul nga nasakop sa maong programa ang mga OFW sa 10 ka nasod: Bahrain, Iran, Israel, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, ug United Arab Emirates.
Usa sa mga nag-unang feature niini mao ang mas gipagaan nga proseso sa aplikasyon aron mas paspas nga madawat sa mga trabahante ang tabang.
Ubos sa mga lagda, ang mga aplikante kinahanglang mosumiter og request for assistance form, kopya sa pasaporte, kontrata, visa, o labor card, certification gikan sa amo, payslip nga dunay iban, termination notice, o visa cancellation.
Dugang ni Rasul, tugutan usab sa ahensya ang sariling salaysay o self-declaration diin ang OFW mismo ang mopamatuod nga nawad-an siya og trabaho o naibanan ang suweldo tungod sa krisis.
Dawaton usab ang sertipikasyon gikan sa mga Filipino community organizations sa maong mga dapit.
Gihimong pananglitan ni Rasul ang mga sales lady sa Dubai duty-free nga kaduha na lang sa usa ka semana pa-reporton tungod sa pagkunhod sa mga turista, butang nga nakapa-iban sa ilang suweldo.
Sila lakip sa mga mahatagan sa USD 200 gikan sa action fund. Gawas sa kwarta, ang USD 200 kabahin sa mas lapad nga crisis response package nga naglakip sa on-site aid, pagpauli sa nasod, ug reintegration programs.
Sa datos niadtong Biyernes, moabot na sa 6,605 ka mga Pilipino ang napauli gikan sa Middle East.
Sa maong gidaghanon, 5,023 ang mga OFW samtang 1,343 ang ilang mga dependents. / PNA