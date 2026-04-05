OFWs apektado sa krisis, tabangan sa Pag-Ibig Fund

Giaprobahan sa PAG-IBIG Fund ang usa ka special benefits package alang sa mga Overseas Filipino Workers (OFWs) nga naapektuhan sa krisis sa Middle East, subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr.
Kini magtugot sa mga kwalipikadong miyembro nga makuha ang ilang tinigom ug makadawat og temporaryong kahupayan sa pagbayad sa housing loan samtang sila naningkamot nga makabangon pag-usab.
Si Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) Secretary Jose Ramon Aliling, kinsa mao usab ang tsirman sa 11-member board of trustees sa Pag-Ibig, nagkanayon nga tukma kaayo ang panahon niini nga tabang samtang nagpadayon ang pagpauli sa mga OFW nga naigo sa gubat.
"Ito po ang ambag ng Pag-Ibig Fund sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. para sa whole-of-government approach sa pagtulong sa ating mga bayaning OFWs,” matod ni Aliling sa usa ka news release niadtong Dominggo.
Ubos sa giaprobahan nga benefits package, ang mga kwalipikadong OFW nga miyembro mahimong makuha ang hangtod 100 porsyento sa ilang Pag-Ibig Regular Savings lakip ang employee share, employer share, ug mga dibidendo bisan wala pa kini moabot sa 20-year maturity.
Makuha ang hangtod 100 porsyento sa ilang Modified Pag-Ibig II (MP2 Savings) lakip ang mga kinitaan niini, bisan wala pa moabot sa 5-year maturity.
Makapahimus sa tulo ka bulan nga moratorium sa pagbayad sa housing loan , walay interes ug multa, diin ang termino sa loan lugwayan usab og tulo ka bulan. Base sa datos niadtong Pebrero 2026, ang Pag-Ibig Fund adunay 891,427 ka rehistradong OFW nga miyembro sa Middle East.
Lakip niini ang 86,234 ka mga MP2 savers, ug 40,024 ka mga housing loan borrowers.
Ang labing daghan niini anaa sa Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates (UAE), ug Kuwait.
“We recognize that for this assistance to be truly responsive, it must be made available to qualified members in a manner that is fast, clear, and accessible,” nagkanayon si Pag-Ibig Fund chief executive officer Marilene Acosta. “That is why we will make applications for these benefits available online through Virtual Pag-Ibig, while also ensuring that our more than 200 branches, OFW Centers and service offices are ready to assist members and their families,” dugang niya.
Tungod niini, ang aplikasyon mahimong ma-access online pinaagi sa Virtual Pag-Ibig.
Gawas niini, andam usab ang kapin sa 200 ka sanga, OFW Centers, ug service offices sa pagtabang sa mga miyembro ug ilang pamilya.
Ang mga sanga sa Pag-Ibig sa mga opisina abli gikan sa Lunes hangtod Biyernes, samtang ang mga anaa sa mall abli gikan sa Martes hangtod Sabado.
Mahimo usab gamiton ang ilang digital channel nga Virtual Pag-Ibig bisan unsang orasa. / PNA