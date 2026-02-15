OFWs mahimo nang mo-apply sa board exam

Ang mga Overseas Filipino Workers (OFWs) nga nagtinguha nga mahimong licensed professionals mahimo nang mo-apply alang sa Special Professional Licensure Examinations (SPLEs) nga gikatakda sa ulahing bahin sa Mayo.
Ang Professional Regulation Commission (PRC) moabli sa mga aplikasyon karon’g adlawa, Pebrero 16, alang sa mga eksaminasyon nga ipahigayon sa Bahrain; Al-Khobar, Jeddah, ug Riyadh sa Saudi Arabia; Israel; Kuwait; Qatar; Abu-Dhabi ug Dubai sa United Arab Emirates; Hong Kong; Singapore; ug Taiwan gikan sa Mayo 28 hangtod 30.
“Licensure examinations in Hong Kong, Singapore, and Taiwan will be held simultaneously with the time and schedule in the Middle East countries,” sumala sa PRC sa ilang advisory.
Ang SPLEs naglakip sa mga eksaminasyon alang sa aeronautical engineers, agriculturists, architects, certified plant mechanics, CPAs, chemical engineers, chemical technicians, civil engineers, criminologists, customs brokers, electronics engineers, electronics technicians, environmental planners, geodetic engineers, interior designers, master plumbers, mechanical engineers, medical technologists, ug midwives.
Motanyag usab ang PRC og mga exam alang sa nurses, nutritionists-dietitians, pharmacists, physical therapists, professional food technologists, professional teachers, psychologists, psychometricians, radiologic technologists, real estate appraisers, real estate brokers, registered electrical engineers, registered master electricians, respiratory therapists, sanitary engineers, social workers, veterinarians, X-ray technologists, professional electronics engineers, ug professional mechanical engineers.
Ang application period matapos sa Marso 16.
Kinahanglan nga mosumite ang mga aplikante og scanned copies sa gikinahanglang mga dokumento pinaagi sa Google Form: ug ipakita ang pisikal nga kopya niini ngadto sa PRC delegation team inig abot sa mga testing center. / Anton Banal / SunStar Philippines