OFWs sa Malaysia makabenepisyo sa US$500 binuwan nga suholan

Ang Filipino domestic workers sa Malaysia mao ang labing una nga makabenepisyo gikan sa bag-ong minimum nga binuwan nga suweldo nga US$500, sumala sa Migrant Workers Office (MWO) sa Kuala Lumpur.
Sa usa ka pamahayag, gipahibalo sa MWO nga ang Agensi Pekerjaan CCS Sdn Bhd (AP CCS) nisugot nga mosunod sa pagtaas sa suweldo nga gitakda ubos sa Department of Migrant Workers (DMW) Memorandum Circular (MC) No. 03-2025, nga nagpataas sa minimum nga suweldo gikan sa US$400 ngadto sa US$500.
“It is the first recruitment agency to fully comply with DMW Memorandum Circular No. 03-2025,” pamahayag sa MWO-Kuala Lumpur.
Human sa transition period, ang DMW mopahigayon og performance audit aron pagtimbang-timbang sa pagsunod ug pagtino kon lugwayan ba ang grace period o kinahanglan na ang hingpit nga pagpatuman.
Gidawat sa pangulo sa MWO-Kuala Lumpur nga si Jocelyn Buizon Ortega ang lakang sa AP CCS, nga nag-ingon nga dako kini og benepisyo sa Overseas Filipino Workers (OFWs) sa rehiyon.
Ang circular naghatag usab og mga insentibo alang sa mga compliant nga recruitment agency, lakip ang gipasayon nga pag-renew sa lisensya ug branch establishment processes, nga makapamenos sa oras sa pag-aprubar gikan sa 30 ka mga adlaw ngadto sa 10 ka mga adlaw, ubos sa kompleto nga dokumentasyon.
Ang mga recruitment agency makadawat usab og automated acknowledgment sa mga kausaban sa ilang kawani pinaagi sa usa ka gipahinungod nga portal alang sa mas paspas ug mas episyente nga pagproseso sa staff updates. / Anton Banal / SunStar Philippines