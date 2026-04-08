Oil exploration himuon sa Lungsod sa Alegria

Mohimo og exploration ang usa ka Indonesia-based company pagsugod sa development sa oil field sa Lungsod sa Alegria sa Lalawigan sa Sugbo.
Kini maoy gipahibawo sa Department of Energy (DOE) nga nagkompirmar nga usa ka Texcal Energy ang gitugotan niini nga mohimo og oil exploration sa maong lugar.
Lakip sa giplano sa bag-ong kontraktor ang pag-establisar og refinery aron maka-produce og bunker ug diesel fuel.
Matod ni DOE Usec. Alessandro Sales nga adunay igong kapasidad ug experience ang maong kontraktor aron matuman ang giplano niini.
“Yung ating present contractor diyan may experience sa onshore Indonesia of refining product in place. So there’s a plan to get the oil refining place in terms of bunker fuel and diesel,” matod ni Sales.
Apan giklaro sa DOE nga limitado pa lang sa di mosubra sa 4-million barrels sa lana ang ma-produce sa unang higayon.
Nasayran nga ang oil field sa Alegria naglangkub sa 197,000 ka-ektarya ug 42, 749 ektaryang production area.
Aron mas mapalapdan ang produksyon, mohimo og dugang exploration ang Texcal kinsa kasamtangang nag operate sa upat ka mga oil fields sa Indonesia.
“Now don’t get very big ideas. Yung known reserve is small scale. Of course, it does not bar them from doing further exploration. Baka sa ilalim may mas magaganda at mas malalaking ma-discovered. Pero doon po tayo mag-uumpisa,” dugang niya.
Ang maong luna adunay moabot sa 9.42 billion cubic feet nga natural gas diin ang 6 billion niini maoy recoverable natural gas nga magamit isip bag-ong source sa enerhiya.
Ning uwahi si Presidente Ferdinand Marcos Jr. niaprubar sa kontrata nga nagtugot sa Texcal sa pag-develop sa Alegria oil field nga wala magamit sulod na sa tulo ka tuig sukad sa gihimong exploration sa Chinese contractor niadtong 2018.
Nahunong ang operation niadtong 2023 tungod sa mga pagpahugot gumikan sa Covid-19.
Ning tuiga maoy unang expansion sa Texcal sa Pilipinas.
Naestablisar ang maong exploration ug production company niadtong 2020 sa Indonesia ug Canada, lakip sa primary producing asset niini nahimutang sa Central Sumatra nga nag-produce og moabot sa 7,000 barrels sa lana matag adlaw. /