Okawan River mohupay sa imong kakapoy

Sa kaadlawon sa ting-init, samtang ang kahayag hinay-hinay mosubang sa kalangitan sa Borbon, nagsugod ang usa ka hilom nga panaw paingon sa usa ka tinagong paraiso--ang Okawan River nga ang tubod nagagikan sa bugnaw nga spring.
Sa unang panahon gihimo kining kaliguanan, labhanan o kawsanan sa tubig sa mga Borboranon nga nagpuyo sa duol sa lugar.
Nibalik ang kaanindot sa lugar human kini malimpyuhi sa mga Water Warriors nga sakop sa Borbon Water System gumikan kay ang mga distribution line sa tubig ania man nag-agi sa sapa.
Human sa River Clean-up, naengganyo na ang mga Borboranon, lakip na ang mga residente sa kasilinganang mga lungsod nga mangaligo sa lugar.
Dul-an sa 13 ka kilometer-stretch ang sapa nga nagagikan sa bukid sa Goyong lapos na sa Silmugi Bridge sa Suba, Cadaruhan, Borbon.
Ang biyahe gikan sa Dakbayan sa Sugbo padulong sa dapit daw usa ka sugilanon. Pag-abot nimo, ingon sa mohunong ang kalibotan. Ang suba malinawon nga nag-agos, ang tubig tin-aw sama sa kristal, ug ang kakahuyan nga naglibot mura’g nagbantay sa iyang katahom.
Ang hangin bugnaw, presko, ug puno sa kahumot sa yuta ug dahon. Dinhi, walay tingog sa trapiko; ang imong madungog mao ra ang huni sa mga langgam ug ang hinay nga dagan sa tubig.
Sa dihang motandog ang bugnaw nga tubig sa imong panit, mura’g mapapas ang tanang kakapoy. Ang adlaw nagdan-ag sa ibabaw sa tubig, naghimo og mga silaw nga nagasayaw sa ilawom. Ang matag langoy, matag pahulay sa bato, usa ka pahinumdom nga ang kalinaw anaa ra diay sa yano nga mga butang.
Dinhi sa Okawan, dili kinahanglan og daghang plano. Pwede ra ka maglingkod, magtan-aw sa dagan sa sapa, ug magpabilin sa maong higayon. Ang oras dili importante. Ang importante mao ang pagbati nga buhi ka, konektado sa kinaiyahan, ug layo sa tanang kasaba sa kalibutan.
Sa katapusan sa adlaw, samtang ang kahayag nagkahinay ug ang landong motabon sa kabukiran, mobalik ka nga lahi na nga pagbati kay masinati mo na ang kagaan sa dughan, malinawon ang hunahuna, ug puno sa handumanan nga dili dali malimtan.
Ang Okawan River dili lang destinasyon. Usa kini ka pagbati, pagpahulay, pag-eskapo apan magpabilin sa imong kasingkasing.
Unsaon pag-adto?
Sakay og bus gikan sa Cebu North Bus Terminal padulong sa Poblacion, Borbon. Kanaog sa Suba, Cadaruhan, Borbon. Mga 200-metros ang lakawon gikan sa main road padulong sa sapa. Masulod ang mga motorbike kon ganahan kang mosakay inay magbaklay. /