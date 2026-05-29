OKC coach: Williams dili 100% condition

Wala niatubang sa media si Jalen Williams human sa mangil-ad niyang duwa sa iyang pagbalik diin igo lang siyang nimugna og usa ka puntos sa dakong kapildihan sa Oklahoma City Thunder batok sa San Antonio Spurs, 118-91, kagahapon, Biyernes, Mayo 29, 2026 (PH time), sa Game 6 sa Western Conference finals series sa National Basketball Association (NBA).
Si Williams, kinsa wala nakapakita og aksyon sa niaging tulo ka mga duwa sa series tungod sa iyang nasinating angol (left hamstring strain), tataw nga wala pa sa saktong kondisyon.
"He's obviously not 100%,” matod ni Thunder coach Mark Daigneault, kinsa nitataw nga dili si Williams maoy hinungdan sa ilang kapildihan, nga maoy nakatabla sa series, 3-3. / Gikan sa wires