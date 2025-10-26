OKC duo nagmangtas

Wa’y nakapugong sa 1-2 punch nga kombinasyon ni Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander ug center-forward Chet Holmgren sa ilang pagpanulong didto sa Atlanta.
Giyatakan sa Thunder ang kuwang nga pwersa Atlanta Hawks, 117-100, sa National Basketball Association (NBA) regular season game kagahapon, Oktubre 26 (PH time) didto sa korte mismo sa Hawks.
Nagpakatap si Holmgren og 31 puntos ug nidugang si Shai Gilgeous-Alexander og 30 puntos para sa reigning NBA champion Thunder, kinsa misaka ngadto sa 3-0 (win-loss) record.
Si Alexander, ang Most Valuable Player sa miaging season, nagpadayon sa iyang kainit diin giknna pa kin isa career-best 55 points niadtong Biyernes kontra Indiana Pacers.
Si Holmgren, sa laing bahin, nagpabuto og unom ka tres sa iyang walo ka itsa ug nakalangkat pud kini og 12 rebounds.
Ang Hawks sa ilang bahin naglupad nga samdan tungod wala ang tulo sa ilang starters nga sila Kristaps Porzingis (flu-like symptoms), Zaccharie Risacher (ankle sprain), ug Jalen Johnson (ankle sprain).
Bisan kuwang ang Hawks nakahimo pa kini pagsikit sa unang bahin sa duwa, lima lang ka puntos ang labaw sa Thunder sa halftime, 60-55.
Apan didto sa third quarter nisutoy ang Thunder pinaagi sa pagkuha sa unang walo ka puntos sa pagpangulo ni Alexander ug Holmgren.
Ang Hawks, kinsa napilde sa ilang unang duha ka home games, nakakuha og 17 puntos kang Nickeil Alexander-Walker. / RSC