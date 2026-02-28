OKC gisugat og daog si SGA

Gisugat og kadaugan sa Oklahoma City Thunder ang pagbalik sa ilang pambato ug reigning league Most Valuable Player Shai Gilgeous-Alexander (SGA) kinsa wala sa siyam ka duwa tungod sa abdominal strain.
Ang Thunder nipahilom sa ilang karibal Denver Nuggets, 127-121, sa overtime sa National Basketball Association (NBA) game diin nagkainit ang duha ka teams nga niresulta sa multiple technical fouls ug ejection.
Si Gilgeous-Alexander nipabuto og 36 puntos sulod lang sa regulation period ug wa na siya moduwa sa overtime.
Ang all around big man sa Nuggets nga si Nikola Jokic ug si Oklahoma City guard Lu Dort nagkainitay sa fourth quarter. Si Dort gitawagan og Flagrant 2 foul sa physical play.
Niinit ang ulo ni Jokic tungod sa physical play og gikompronta si Dort, samtang ang teammate ni Dort nga si Jaylin Williams nisulong pud ni Jokic.
Dali nga giuwang sa coaching staff didto sa midcourt si Jokic ug Williams. Gitawagan pud ang duha og technical foul.
Nitabla ang duwa 107-all sa regulation, ug sa extra period nisutoy na gyud ang OKC.
Nagpabiling leader ang Thunder sa West dala ang 45-15 nga baraha samtang ang Nuggets naa sa ikaupat nga puwesto dala ang 37-22 nga kartada. / RSC