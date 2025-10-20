OKC grabe ka inilog

Adunay superstar players nga namalhin og teams apan taliwala niini, nagpabilin nga grabe ka inilog ang defending champion Oklahoma City Thunder nga makadepensa sa ilang korona sa 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA).
Masiplatan og sugod ang kapabilidad sa Thunder nga makadepensa sa ilang titulo sa ilang pag-host ni superstar Kevin Durant ug sa bag-ong team niini nga Houston Rockets inig sugod sa bag-ong season karong Miyerkules, Oktubre 22, 2025 (PH time).
“It would suck to lose the NBA championship in 2026. That’s the new focus. That’s the new goal,” matod sa labing lig-ong haligi sa Thunder nga si Shai Gilgeous-Alexander, kinsa maoy napiling regular season MVP ug Finals MVP sa niaging season.
Ang 27 anyos Canadian superstar maoy league scoring leader sa niaging season sa iyang average nga 32.7 puntos. Ang three-time All-Star nag-average sab og 6.4 assists, 5.0 rebounds, 1.7 steals ug 1.0 blocked shot.
Sa survey sa NBA team general managers, 80% ang nagtuo nga makalabni ang Thunder og back-to-back titles samtang parehong nakakuha og 7% ang Cleveland Cavaliers ug Denver Nuggets.
Usa sa mga ningkuha og dakong atensyon sa offseason mao ang pagbalhin ni Durant gikan sa Phoenix Suns ngadto sa Rockets diin iya nang ikatambayayong sila si Alperen Sengun, Fred VanVleet ug Dorian Finney-Smith.
Ning maong kumbinasyon, makonsiderar ang Rockets nga usa ka hulga sa kampanya sa Thunder.
Nikawat sab og atensyon sa offseason ang pag-abot nila ni Marcus Smart ug Deandre Ayton sa Los Angeles Lakers.
Ang duha ka mga beterano gilaumang makatabang og dako sa puwersa sa Lakers nga gipangulohan nila ni four-time MVP LeBron James ug Luka Doncic.
Mao kini ang labing unang higayon nga makasugod sa season si Doncic isip usa ka Laker.
Sa offseason, grabe ang pagpakondisyon nga gihimo ni Doncic nga nagpakita sa iyang grabeng determinasyon.
“I would just say way less tired, probably a little quicker because of that,” matod sa Slovenian superstar kabahin sa iyang pagpakondisyon diin dayag ang pagkunhod sa iyang timbang.
Ang Lakers mosugod sa ilang kampanya pinaagi sa pag-host sa Golden State Warriors sa laing duwa sa pag-abli sa bag-ong season. / Gikan sa wires L