Superbalita Cebu

OKC inilog lang gihapon sa G#7

OKC inilog lang gihapon sa G#7
Gilgeous-Alexander
Published on

Basi sa kasaysayan ug nagkadaiyang sports betting platforms, inilog gihapon ang defending champion Oklahoma City Thunder nga modaog batok sa San Antonio Spurs sa deciding Game 7 sa Western Conference finals series sa National Basketball Association (NBA), nga ipahigayon karong Dominggo, Mayo 31, 2026 (PH time) sa korte sa Thunder.

Taliwala kini sa dakong kapildihan sa Shai Gilgeous-Alexander-led Thunder sa Game 6, 91-118, nga maoy nakatabla sa series.

Sa kasaysayan sa NBA, adunay 159 nga mga Game 7 diin sa 117 niini, ang host team mao ang nidaog. / Gikan sa wires

SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph