OKC inilog lang gihapon sa G#7

Basi sa kasaysayan ug nagkadaiyang sports betting platforms, inilog gihapon ang defending champion Oklahoma City Thunder nga modaog batok sa San Antonio Spurs sa deciding Game 7 sa Western Conference finals series sa National Basketball Association (NBA), nga ipahigayon karong Dominggo, Mayo 31, 2026 (PH time) sa korte sa Thunder.
Taliwala kini sa dakong kapildihan sa Shai Gilgeous-Alexander-led Thunder sa Game 6, 91-118, nga maoy nakatabla sa series.
Sa kasaysayan sa NBA, adunay 159 nga mga Game 7 diin sa 117 niini, ang host team mao ang nidaog. / Gikan sa wires