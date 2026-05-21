OKC malaumon naa o wala si Williams

Adunay posibilidad nga mopadayon ang defending champion Oklahoma City Thunder sa ilang pagpakigbatok sa San Antonio Spurs sa Western Conference finals sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) nga wala ang usa sa ilang labing mga sinaligan nga si Jalen Williams.
Kini human nakasinati pagbalik og angol (left hasmtring) si Williams sa 1st quarter atol sa kadaugan sa Thunder sa Game 2, 122-113, kagahapon, Huwebes, Mayo 21, 2026, nga maoy nakatabla sa series.
“Obviously if we don’t have him, it hurts. I still believe in this team though,” matod sa lider sa Thunder nga si Shai Gilgeous-Alexander. / Gikan sa wires