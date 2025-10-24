OKC midaog na sab sa 2 overtime

Nagpakatap og career-high 55 puntos si Shai Gilgeous-Alexander aron agakon ang defending champion Oklahoma City Thunder sa laing double-overtime nga kadaugan batok sa hosts Indiana Pacers, 141-135, sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) sa Biyernes, Oktubre 24, 2025 (PH time).
Mao kini ang ikaduhang sunodsunod nga double-overtime nga kadaugan sa Thunder gikan sa pagsugod sa season.
Sa pagsugod sa season niadtong Miyerkules, Oktubre 22, nasubhan ang Thunder og double-overtime nga kadaugan batok sa Houston Rockets, 125-124.
Sa kasaysayan sa NBA, mao kini ang labing unang higayon nga adunay team nga ningsugod sa season pinaagi sa duha ka sunodsunod nga double-overtime nga kadaugan.
Sa niaging season diin gipukan sa Thunder ang Pacers sa finals series, 4-3, ang Thunder igo ra nakasinati og usa ka overtime game sa regular season apan niini pa lang ka sayo sa bag-ong season, upat na ka mga overtime ang ilang naagian.
Sama sa premiro nilang tahas, ang Thunder nakasugat na sab og grabe kasikit nga kombati.
Sa hinapos nga bahin lang sa ikaduhang overtime nakaabli og pultahan ang Thunder paingon sa kadaugan.
Nakamugna sab og kaugalingon niyang career-high 26 puntos si Ajay Mitchell alang sa Thunder nga nakadawat sab og 23 puntos gikan ni Aaron Wiggins ug 15 puntos gikan ni Chet Holmgren.
Ang Pacers nga ningsagubang sa premiro nilang tahas sa season, gipangulohan ni Benedict Mathurin pinaagi sa iyang 36 puntos, nidugang og 32 puntos ug 15 rebounds si Pascal Siakam, nihatag og 20 puntos si Obi Toppin samtang niamot og 15 puntos si Ben Sheppard.
Ning sangkaa, tulo ka magduduwa sa Pacers ang na-foul out. Kini mao sla si Mathurin, Sheppard, ug Aaron Nesmith.
Sa laing duwa, gipangpukan sa host Golden State Warriors ang Denver Nuggets pinaagi sa overtime, 137-131.
Ang Warriors ningsaka sa 2-0 nga rekord samtang ang Nuggets natagak sa 0-1 nga baraha. / Gikan wires