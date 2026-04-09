OKC No. 1 overall

Hingpit na nga naangkon sa defending champion Oklahoma City Thunder ang No. 1 overall spot human nila gipangmakmak ang host Los Angeles Clippers, 128-110, kagahapon, Huwebes, Abril 9, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Isip benepisyo sa pagkahimo nilang No. 1 overall, ang Thunder nga ningsulbong sa 64-16 nga rekord, maggunit og homecourt advantage sa kinatibuk-ang playoffs.
Kini maoy ikatulong sunodsunod nga seasons nga naangkon sa Thunder ang No. 1 overall.
Ning higayona, ang Thunder gipangulohan ni Chet Holmgren pinaagi sa iyang 30 puntos ug 14 rebounds samtang ang kasamtangang MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander nidugang og 20 puntos ug 11 assists.
Nasumpayan ni Gilgeous-Alexander ang NBA record sa labing daghang sunodsunod nga mga duwa diin nakamugna ang usa ka magduduwa og labing ubos 20 puntos. Nakaabot na si Gilgeous-Alexander og 141 ka sunodsunod nga mga duwa.
Si Isaiah Joe nidugang og 21 puntos samtang niamot og 18 puntos si Jalen Williams alang sa Thunder nga ningrehistro sa ikapito nilang sunodsunod nga kadaugan ika-19 sa katapusan nilang 20 ka duwa.
Sa ilang bahin, ang Clippers nahagsa sa ikawalong luna sa Western Conference dala ang 41-39 nga rekord.
Sa sunod nilang tahas, moasdang ang Clippers sa nagsunod kanila sa West standings nga mao ang Portland Trail Blazers nga adunay 40-40 nga rekord.
Mahinungdanon kining sangkaa gumikan kay ang modaog mao ang hingpit nga makaangkon sa West No. 8 nga adunay benepisyo nga twice-to-beat sa Play-in tournament samtang ang mapilde modakin-as sa No. 9 o kaha No. 10.
Ang Clippers adunay pito ka mga magduduwa nga nakamugna og dobleng numero nga puntos pinangulohan sa 20 ni Kawhi Leonard. Taliwala niini, wala gihapon sila mosaler sa puwersa sa Thunder. / Gikan sa wires